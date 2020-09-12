На продуктах в магазинах появятся двойные ценники

12.09.2020 | 05:19

В Государственной думе одобрили новую инициативу о введении двойных ценников.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Николай Рыжак, скоро в продуктовых магазинах будет указываться стоимость литра или килограмма продукта.

По мнению парламентария, эта мера позволит покупателям контролировать производителей и продавцов. А заодно люди смогут без долгих расчетов определять, какой товар дешевле, а какой дороже.

В Госдуме заметили, что нововведение позволит лучше контролировать производителей и торговые сети, следить за соблюдением основных норм, установленных государством.

Ранее инициативу предложили в Союз потребителей России. Специалисты организации выступили с идеей, указывать не только стоимость за упаковку товара, но и цену за единицу веса или объема - например, за литр или килограмм.