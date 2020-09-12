«Измены и насилие»: дочь Толкалиной не ожидала такого после свадьбы

12.09.2020 | 08:59

19-летняя дочь Любови Толкалиной Мария получила в свой адрес шквал негатива. Хейтеры раскритиковали ее из-за раннего замужества.

Девушка сочеталась браком с возлюбленным - 27-летним бизнесменом Никитой Кузьминым. Не успели молодые вдоволь насладиться медовым месяцем, как на наследницу актрисы обрушилась лавина негативных комментариев в "Инстаграм" из-за ее ранней свадьбы.

Скептики предположили, что супруги скоро разойдутся. Мария Кончаловская ответила злопыхателям. Она призналась, что впервые столкнулась с таким количеством предрассудков. "Я очень сочувствую всем, кто пережил негативный опыт в отношениях, правда! Абьюз, измены и насилие – неприемлемы! Но! Это совсем не значит, что теперь у всех в браке все будет плохо", – заявила девушка.

Дочь Любови Толкалиной сообщила, то впала в шок. По ее словам, люди в разном возрасте приходят к осознанности. Мария отметила, что в их с Никитой отношениях нет гендерных ролей. Она не обязана убирать, стирать и готовить, а ее муж – ходить на работу. Она за то, чтобы распределить все так.

Чтобы было удобно обоим супругам.Напомним, пышная свадьба дочери Любови Толкалиной состоялась 7 сентября в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. На торжестве мероприятии присутствовали только самые близкие молодоженам люди. По традиции, невеста бросала свой букет, и его поймала ее знаменитая мать.