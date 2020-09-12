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«Это любовь»: Эмин Агаларов нашел свой смысл жизни

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Популярный певец проводит выходные с детьми. Эмин Агаларов не скрывает радости от встречи с наследниками.

У знаменитого вокалиста четверо отпрысков. От брака с Лейлой Алиевой у Эмина Агаларова подрастают двое сыновей – Али и Микаил, а также дочь Амина – малышку пара удочерила.

В отношениях с моделью Аленой Гавриловой артист вновь стал папой. Избранница подарила звезде дочь, которую назвали Афина.

Сегодня сердце Эмина Агаларова свободно. Время вне работы певец проводит только с детьми. В личном микроблоге, например, вокалист показал, как заботится о наследниках. Ребятишки, судя по всему, проведут все выходные под присмотром папы.

Агаларов опубликовал трогательное фото. В кадре артист запечатлен на кухне. Напротив, на детском стульчике, расположилась младшая Афина. Рядом с крохой стоят Али, Микаил и Амина.

"Когда дети все вместе – это любовь", – признался Эмин.

Снимок растрогал поклонниц Эмина Агаларова до глубины души. В комментариях фанатки называли певца идеальным папой. "Прекрасные моменты рядом с детками, они все вместе и они этому очень рады. Эминчик, ты прекрасный папа и красивый мужчина, всегда таким оставайся) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – восхищалась пользовательница Сети.

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Источник — dni.ru
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