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Анастасия Решетова подтвердила слухи об изменах Тимати

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Модель Анастасия Решетова случайно проговорилась. Теперь уже бывшая возлюбленная рэпера Тимати подтвердила давние сплетни.

Анастасия Решетова сегодня, 11 сентября, объявила о разрыве с рэпером Тимати. Брюнетка опубликовала в личном микроблоге пост. Девушка заявила, что в крахе ее отношений с музыкантом не стоит искать виноватых. "Говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про "бумеранг" можете тоже забыть", – сказала Решетова. Модель также сообщила о внутренних переменах, которые с ней произошли. Дескать, на жизнь она теперь смотрит иначе.

Для внимательных поклонников новость о расставании Решетовой и Тимати не стала сенсацией. О том, что пара испытывает трудности в общении, светская хроника писала все лето. Строить предположения о причинах расставания звезд пользователям Сети показалось занятием более увлекательным.

Например, есть мнение, что очередные отношения рэпера потерпели крах из-за его мамы – Симоны Юнусовой. Мол, женщина вмешивалась в личные дела наследника. Также ходят слухи, что Тимати поменял Решетову на девушку "посвежее".

Между тем, рассуждая о том, что разлучило Решетову с отцом ее ребенка, многие упустили из виду важную деталь. В "прощальной" публикации Анастасия написала, что стала возлюбленной Тимати шесть лет назад – в 2014 году. Вместе с тем известно, что рэпер в тот момент встречался с манекенщицей Аленой Шишковой. Артист расстался с блондинкой только в 2015-м, когда их общей дочери Алисе исполнился год. Таким образом, Анастасия Решетова невольно подтвердила давний слух: шесть лет назад вокалист изменял Алене с Анастасией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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