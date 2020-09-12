20 млн переболевших: глава инфоцентра по ситуации с COVID-10 уменьшил цифры

12.09.2020 | 03:39

Известный телеведущий, а по совместительству глава информационного центра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников, удивил россиян своим высказыванием.

В интервью изданию «Подъём» доктор заявил, что очень важно, чтобы как можно скорее сформировался популяционный иммунитет.

«Информация о количестве инфицированных – это абсолютно бессмысленная цифра, которая говорит только о вновь выявленных положительных тестах. А их количество будет только расти. Коронавирус никуда не уйдёт. Нам важно знать, сколько у нас тяжёлых больных, сколько в реанимации, сколько умерло. Это говорит о степени опасности коронавируса, всё остальное – это просто цифры от лукавого.

Вы должны радоваться, что цифра растёт, потому что чем больше бессимптомных и лёгких форм, тем быстрее мы достигнем стадного популяционного иммунитета. Нам это не остановить, это всё равно будет», - сказал телеведущий.

По мнению Мясникова, в реальности свыше 20 млн жителей России переболели коронавирусом бессимптомно или в лёгкой форме, сообщает lenta.ru. «У нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов», — заявил врач.

По его оценке, на формирование коллективного иммунитета понадобится два-три года.