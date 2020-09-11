«Уважаешь и любишь»: Утяшева рассказала об особенностях жизни Кабаевой

11.09.2020 | 11:38

Алина Кабаева, Ирина Чащина, Ляйсан Утяшева и были самыми известными российскими гимнастками. Стало известно, общаются ли между собой бывшие спортсменки.

Ляйсан Утяшева дала свежее интервью. Прославленная гимнастка предстала в эффектном черном платье с широким поясом, стильно уложенными светлыми волосами и ярко-красными губами. Спортсменка не скрывает, что ей нелегко далась такая великолепная форма: был момент, когда она поправилась более чем на 30 килограммов.

Это случилось, когда гимнастка ушла из спорта, потом – во время беременности. Оставался лишний вес и после рождения детей, сына Роберта и дочери Софии. Зато когда скоропостижно умерла ее мать, Ляйсан Утяшева весила менее 40 килограммов. Она призналась, что не то что впала в депрессию, а умерла вместе со своей матерью. Ей стало абсолютно все безразлично. Она махнула рукой на себя и на весь мир.

Именно брак с Павлом Волей и рождение детей вернули ее к жизни. Однако теперь Ляйсан без устали транслирует, что просто жизненно необходимо всем и каждому следить за своим здоровьем. Ведь в свое время ее мать Зульфия Утяшева категорически отказывалась проверяться, считая, что врачи найдут у нее кучу "болячек" и "залечат".

Ляйсан Утяшева призналась, что нередко видит букеты цветов на могиле своей матери, отправленные Алиной Кабаевой. Хотя связь бывшие гимнастки поддерживают с трудом. "Алишка поздравляла меня со свадьбой, с детьми. Я каждый раз, когда к маме на кладбище прихожу, вижу букеты: "С любовью от Алины". И я знаю, что это она, у меня Алин больше нет", – рассказала Ляйсан Утяшева.

При этом она отметила, что с Ириной Чащиной "вообще тяжелая история", потому что та якобы нашла свое счастье и закрылась, пошла по своему пути. Что касается той же Кабаевой, то, по словам Утяшевой, она может связаться с ней в любой момент, но не пользуется этой возможностью. "Надо уважать позицию любого человека, поэтому принимаешь, уважаешь, любишь и не хочешь докапываться. Такая есть вводная. Все", – объяснила спортсменка.

Для нее Алина Кабаева безусловно великая гимнастка. По мнению Утяшевой, она сделала переворот в художественной гимнастике. Ляйсан отметила, что именно благодаря усилиям Алины Кабаевой и тренера Ирины Винер гимнастки стали носить юбки, появилась выразительность в выступлениях. Гимнастка перестала быть безликим созданием.

"Алинка – солнышко. Она могла хохотать, когда делала какие-то элементы. Этого никто не мог себе позволить, были стереотипы. Нас всех порвало ее выступление на юношеских играх. Очень долго все были одинаковыми, и тут вдруг Кабаева ворвалась!" – высказала свое мнение Ляйсан Утяшева.