ЦБ рассказал, что станет с российской экономикой при второй волне пандемии

11.09.2020 | 04:23

Эксперты ЦБ составили несколько сценариев, один из которых прогнозирует развитие событий на фоне второй волны коронавируса.

Как сообщает «Российская газета», экономисты рассматривают среднесрочную перспективу. Специалисты подготовили четыре сценария: базовый, дефляционный, проинфляционный и рисковый.

При первом сценарии будет идти медленный рост мировой экономики до конца 2023 года. При этом цены на нефть должны стабилизироваться на отметке в 50 долларов за баррель. В таком случае российскую экономику не ждут потрясения, а инфляция, как и сейчас, останется около 4%.

Дефляционный сценарий допускает долгое сохранение ограничительных мер по всему миру. В таком случае нефть упадет до стоимости в 35 долларов за баррель. Экономика России будет восстанавливаться слабо, потребительская активность упадет. Люди будут стараться «ужиматься» и копить деньги.

Проинфляционный предполагает, что поддержка российской экономики через меры бюджетной политики будет более долгой, возврат к бюджетному правилу произойдет только в 2023 году.

Последний сценарий - рисковый. Он самый мрачный. На фоне повторной пандемии и серьезных ограничительных мер, возможны торговые войны и геополитическая напряженность. Нефть рухнет до 25 долларов за баррель. В России при этом с 2021 года усиливается проинфляционное давление из-за ослабления курса рубля и вероятно более мягкой бюджетной консолидации.