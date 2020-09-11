Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|05:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

ЦБ рассказал, что станет с российской экономикой при второй волне пандемии

Печать

Эксперты ЦБ составили несколько сценариев, один из которых прогнозирует развитие событий на фоне второй волны коронавируса.

Как сообщает «Российская газета», экономисты рассматривают среднесрочную перспективу. Специалисты подготовили четыре сценария: базовый, дефляционный, проинфляционный и рисковый.

При первом сценарии будет идти медленный рост мировой экономики до конца 2023 года. При этом цены на нефть должны стабилизироваться на отметке в 50 долларов за баррель. В таком случае российскую экономику не ждут потрясения, а инфляция, как и сейчас, останется около 4%.

Дефляционный сценарий допускает долгое сохранение ограничительных мер по всему миру. В таком случае нефть упадет до стоимости в 35 долларов за баррель. Экономика России будет восстанавливаться слабо, потребительская активность упадет. Люди будут стараться «ужиматься» и копить деньги.

Проинфляционный предполагает, что поддержка российской экономики через меры бюджетной политики будет более долгой, возврат к бюджетному правилу произойдет только в 2023 году.

Последний сценарий - рисковый. Он самый мрачный. На фоне повторной пандемии и серьезных ограничительных мер, возможны торговые войны и геополитическая напряженность. Нефть рухнет до 25 долларов за баррель. В России при этом с 2021 года усиливается проинфляционное давление из-за ослабления курса рубля и вероятно более мягкой бюджетной консолидации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — rg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте