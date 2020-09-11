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Развлекавшийся с дамами Тарзан оставил Королеву без пяти миллионов

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Знаменитый стриптизер Сергей Глушко, известный широкой публике под псевдонимом Тарзан, оказался обманут двумя девушками.

Жалующийся в период пандемии на нехватку денег и работы стриптизер решил, что жизнь налаживается. Творчество Тарзана вновь стало пользоваться спросом, появились деньги, а вместе с ними и поклонницы.

Пока Наташа Королева отдыхала на юге, главный стриптизер страны решил «проверить свои чары» и устроил свидание сразу с двумя прелестными особами. Правда место выбрал неподходящее - собственную квартиру.

Романтический вечер остался позади. Супруга вернулась с отдыха и обнаружила пропажу ювелирных украшений и 3 тысяч евро. Королева решила узнать у супруга, куда все делось. Тарзан не стал ничего придумывать и признался во встрече с дамами, сообщает телеграм-канал «Антиглянец».

Королева оценила пропавшие драгоценности в пять миллионов рублей. Звездные супруги уже написали заявление в полицию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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