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Иван Жидков рассказал о романе с Екатериной Семеновой

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Актер Иван Жидков стал очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Популярный актер рассказал о своем романе с известной актрисой Екатериной Семеновой.

Иван Жидков прославился не только своими ролями, но и романтическими отношениями с разными известными женщинами. Так, за его спиной брак с актрисой Татьяной Арнтгольц. У пары даже есть общий ребенок – дочь Мария. Их брак долго не продержался, однако даже после расставания Татьяна и Иван сумели сохранить человеческие отношения. С дочкой артист видится регулярно.

Помимо этого у актера есть сын Степан, которому в октябре исполнится три года. Наследника ему родила модель Лилия Соловьева. Они жили вместе с 2016 года, однако уже в 2018 году Лилия объявила о расставании с Иваном. Тем не менее, с малолетним сыном Жидков поддерживает отношения.

Однако мало кто знал, что у артиста был роман с коллегой по кинематографическому цеху Екатериной Семеновой. Об этом Иван Жидков рассказал в беседе с Борисом Корчевниковым. Оказывается, романтические отношения у артистов вспыхнули, когда Ивану было 23 года, а Екатерине – 36 лет. Впрочем, самих влюбленных внушительная разница в возрасте совершенно не смущала.

"Я просто влюбился и все. Катя – очень комфортный и безумно интересный человек", – признался Иван Жидков. Их роман продлился полтора года, однако так и не завершился браком. "Не стали мы мужем и женой. У всего есть срок годности, и у наших отношений был лимит", – заключил актер.

Тем не менее, Иван Жидков признался, что очень благодарен Екатерине Семеновой за все, что было между ними. "Благодаря ей у меня поменялся кругозор, повысилась планка в жизни. Такие женщины, как Катя, попадаются очень редко. Она стала одной из самых образованных женщин, с которыми я когда-либо встречался", – резюмировал артист.

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Источник — dni.ru
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