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Анастасия Заворотнюк скрывается от публики из-за перемен во внешности

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Уже больше годы звезда "Моей прекрасной няни" борется с раком мозга. У актрисы глиобластома – одна из самых агрессивных и непредсказуемых опухолей.

С лета прошлого года Анастасия Заворотнюк не появляется на публике. Она пыталась лечиться за границей, но недавно вернулась в Россию. С января 2020 года знаменитость наблюдается в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при Управлении делами президента России в Москве. Там врачи пытаются победить рак при помощи уникальной вакцины с иммунными клетками, которую создали специально для артистки.

Лечение проходит с переменным успехом, что вполне нормально для глиобластомы: Анастасии становится то хуже, то лучше, но добиться стойкой ремиссии пока не удалось. Несмотря на то, что у звезды "Моей прекрасной няни" еще есть шансы на поправку, тяжелая болезнь исказила ее внешность до неузнаваемости, сообщает телеканал "Царьград".

В больнице 49-летнюю знаменитость регулярно навещают родные, близкие и друзья. По словам некоторых из них, глядя на ослабевшую и усталую женщину, передвигающуюся на медицинской каталке, трудно поверить, что это – Анастасия Заворотнюк.

"Она все понимает и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность", – рассказала бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова.

Веселова добавила, что на сознание и способность адекватно мыслить болезнь не повлияла. Но актрисе трудно говорить, поэтому ее речь кажется немного несвязной. Театральный продюсер Валерий Сергеев, в свою очередь, отметил, что многократные сеансы химиотерапии оставляют отпечаток даже на взгляде и цвете кожи.

Сотрудники ЦКБ, которые видели артистку в больнице, рассказывают, что сейчас Анастасия Заворотнюк выглядит как Жанна Фриске в последние месяцы жизни. Врачи утверждают, что в настоящее время звезда чаще находится дома, но ее доставляют в медучреждение на процедуры. По словам медиков, недавно ей стало хуже.

"Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает", – поделился один из врачей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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