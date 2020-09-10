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Залетевшая в дом Заворотнюк птица заставила заговорить о мистике

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В дом Анастасии Заворотнюк залетел орел. Поклонники начали вспоминать народные приметы.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в "Инстаграм" снимок орла, который некоторое время сидел на балконе. Девушка удивилась визиту хищной птицы и пыталась увидеть в этом знак. Наследница актрисы вспомнила, что орлы являются символом отваги и храбрости.

Подписчики тоже были шокированы прилету птицы, ведь увидеть ее вблизи удается немногим. Поклонники пояснили Анне, что орлы своим неожиданным присутствием что-то предвещают, однако неизвестно – хорошее или плохое. Согласно мнению других комментаторов, такая птица несет обитателям дома богатство и удачу.

Также поклонники дополнили: "Может это кто-то, кто был очень близок к вам, кого уже нет в живых", "Встретите своего принца", "Его визит к большому счастью", "Птица просто очень красива, как, собственно, и вы, Анечка".

Напомним, Анастасия Заворотнюк на протяжении года лечилась от онкологии. Согласно последней информации, актриса практически выздоровела и уже готовится появиться на телевидении. Правда, звезда сериала "Моя прекрасная няня" никогда не будет прежней.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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