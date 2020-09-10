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«Во все тяжкие»: подруга рассказала о трудном выборе Валентины Легкоступовой

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Подруга Валентины Легкоступовой, едва увидев фото ее нового возлюбленного, яхтсмена Юрия Фирсова, сделала неутешительный вывод об этом человеке. Однако артистка слышать ничего об этом не хотела.

Певица Валентина Легкоступова и знаменитый клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина познакомились много лет назад. Подружились. Перелыгина оказалась одной из немногих, с кем артистка поделилась своим счастьем – влюбленностью в яхтсмена Юрия Фирсова. Однако когда подруга увидела фотографии нового избранника артистки, то очень удивилась.

"Сразу сказала: "Валя, он производит впечатление психически нездорового человека!" Это же видно по его внешнему виду, манере разговора, жестикуляции. Внешность у Фирсова неординарная, говорящая о том, что у человека есть отклонения психического плана", – сообщила в интервью подруга артистки.

Жесткие слова приятельницы не пришлись по вкусу влюбленной Валентине Легкоступовой, которая не желала воспринимать никакой критики в адрес ее любимого мужчины. В итоге, отношения певицы с Перелыгиной прервались.

После того, как Валентина Легкоступова умерла, поползли слухи, что Юрий Фирсов может иметь к этому прямое отношение. Этой точки зрения придерживается и Перелыгина. "Это он создал такие условия, в которых его близкий человек попал в беду и потерял жизнь", – убеждена приятельница Легкоступовой.

Подруга – психолог предположила, что Валентина Легкоступова могла оказаться в объятиях Юрия Фирсова только из-за своих внутренних проблем. "Теряя былую славу, певицы ударяются во все тяжкие, пытаются вернуть любовь зрителей, окружения и мужчин. Часто они привлекают к себе не самых лучших и не самых достойных представителей сильного пола", – объяснила женщина.

О вдовце Валентины Легкоступовой она невысокого мнения. "Фирсов – человек неуравновешенный и скорее всего нездоровый. От него лучше держаться подальше", – заключила Перелыгина.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в больнице. Как оказалось, артистка упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Возможно, певице еще можно было бы помочь, но муж Юрий Фирсов не стал вызывать скорую. По его словам, Валя просила его не звонить врачам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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