Разъяснен механизм налога на вклады физлиц: закон коснется многих

10.09.2020 | 05:02

В Федеральной налоговой службе дали пояснения по анонсированному Владимиром Путиным в ходе мартовского телеобращения к россиянам налогу на банковские вклады физических лиц.

В ФНС заявили, что сотрудники налоговой самостоятельно соберут всю информацию о всех счетах гражданина в банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.

В ведомстве пояснили, что весь процентный доход от вклада будет уменьшен на доход от 1 млн рублей, и уже на остаток будет начислен НДФЛ. Например, в том случае, если гражданин положит на депозит 1,4 млн рублей под 6,2% годовых, доход с суммы его вклада за 2021 год составит 86 тыс. 800 рублей.

«Необлагаемый процентный доход — 45 тыс. руб. (1 млн руб. под 4,5%). Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая ставка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 5 434 руб. — это (86 800 — 45 000) × 13%. Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, то ставка 13% применяется к разнице между суммой доходов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным доходом, который остается неизменным — для этого примера 45 тыс. рублей», — разъяснили в налоговой службе.

Первый раз налог будет взиматься уже по итогам 2021 года. Обязательство заплатить государству можно будет выполнить до 1 декабря 2022 года.