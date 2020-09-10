Работодателям разрешили не принимать ряд больничных листов

10.09.2020 | 03:49

Людям, которые недавно перенесли заболевание и оформляли бумажный больничный лист, стоит обратить внимание на инициативу ФСС (Федерального фонда социального страхования - прим. редакции).

Ведомство опубликовало список пропавших (утерянных) больничных листов. Согласно распоряжению ФСС, работодатели вправе их не принимать, так как данные документы являются недействительными.

В Федеральном фонде социального страхования рекомендовали бухгалтерам организаций внимательно сверять номера больничных листов с опубликованным реестром.

В 2020 году оплата больничных осуществляется полностью из средств ФСС.

Пропавшие (утерянные) бланки листов нетрудоспособности: