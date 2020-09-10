Сетевое издание|18+|Четверг|10 сен 2020|12:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Наташа Королева рассказала о «проверке на вшивость» от Пугачевой

Печать

Наташа Королева дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о том, как произвела фурор в тусовке, и о дистанции с Аллой Пугачевой, которая устроила ей "проверку на вшивость".

Наташа Королева вспомнила, как приехала из Киева в Москву, познакомилась с автором-песенником Игорем Николаевым и у них начались романтические отношения. Окрыленный артист стал буквально штамповать хиты для своего молодой возлюбленной, хотя в то время был под крылом Аллы Пугачевой, стабильно писал для нее песни, впрочем, не обделяя вниманием и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Однако благодаря стараниям Игоря Николаева Наташа Королева буквально ворвалась на музыкальный Олимп. Романтические отношения автора-песенника и молодой певицы навели немало шуму в тусовке. "Ну представьте: Ялта, пляж, гостиница "Интурист", лежит весь "фраерский набор" – Крутой (продюсер, композитор Игорь Крутой. – Прим.ред.), Лайма (певица Лайма Вайкуле. – Прим.ред), и тут приезжаем мы с Игорем Николаевым. Вся "Песня года" перетерла мои маленькие хрупкие косточки", – с улыбкой вспомнила Наташа Королева.

Разумеется, волна обсуждений дошла и до Аллы Пугачевой. Та решила лично познакомиться с Наташей Королевой и пригласила ее в гости. По словам Наташи, Примадонна относилась к Игорю Николаеву как к сыну, выпестовала его, тесно дружила и сотрудничала, поэтому нет ничего удивительного в том, что его роман с молоденькой артисткой восприняла в штыки.

К тому же не добавлял симпатий и тот щекотливый момент, что Игорь Николаев был женат, у него росла дочь. В итоге, Алла Пугачева устроила Наташе Королевой "проверку на вшивость". Артистка отметила, что в отношениях с Примадонной у нее всегда была дистанция, на сокращение которой ушли годы. Но и сейчас она присутствует.

При этом именно Алла Пугачева сумела подыскать те важные слова, которые очень помогли Наташе Королевой во время кризиса ее жизни с Игорем Николаевым, за что она ей будет всегда благодарна.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте