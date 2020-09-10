Наталья Гитлер выполнила новый эффектный трюк у бассейна

10.09.2020 | 15:41

В Сети набирает популярность ролик, в котором один из лучших игроков мира в футволей (смесь пляжных волейбола и футбола - прим. редакции) Наталья Гитлер отрабатывает очередной эффектный футбольный трюк.

Девушка пытается мягко принять мяч, отправленный с крыши, и одним касанием направить его в корзину. Девушке пришлось выполнить несколько попыток, прежде чем у нее получилось задуманное.

Футволей - достаточной новый спорта. Он был придуман в 1965 году в Рио-де-Жанейро на пляже Копакабана и сочетает в себе элементы пляжного волейбола и футбола.

Наталья Гитлер - 33-летняя бразильянка еврейского происхождения. Достаточно известная спортсменка в Латинской Америке. Девушка родилась в Аргентине, но всю свою жизнь провела в Бразилии. Она начинала как теннисистка, но в 21 год увидела футволей и влюбилась в него.

Спортсменка регулярно придумывает разнообразные трюки и поддерживает дружеские отношения со звездами мирового футбола.

«Футболисты, с которыми я играла, такие как Роналдиньо и Неймар, очень милые и открытые, — цитирует спортсменку портал sport5. — Они уважают тот факт, что я женщина, которая занимается этим спортом. Рада, что они мои друзья».