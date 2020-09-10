Меладзе и Гагарина втянуты в скандал о плагиате

10.09.2020 | 13:47

Скандальные разбирательства между Полиной Гагариной и Ольгой Кормухиной продолжаются. В неприятную историю оказался втянут продюсер, композитор Константин Меладзе.

Накануне, 9 сентября, состоялось слушание по громкому делу о плагиате песни "Кукушка" Виктора Цоя. Вкратце напомним: в 2010 году певица Ольга Кормухина сделала переработку легендарной композиции. Получившийся результат она показала сыну лидера группы "Кино", тот его одобрил.

Спустя пять лет вышла новая версия песни, исполненная Полиной Гагариной. Композитор Константин Меладзе создал для "Кукушки" новую аранжировку. Однако в 2019 году Ольга Кормухина заявила, что композитор украл у нее идею вокальной фактуры, темпа и инструментального фрагмента песни. В итоге артистка обратилась в суд.

В учреждении сочли нужным привлечь Константина Меладзе к резонансному процессу. "Так как ни ответчик – Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы", – прокомментировала ситуацию представитель Ольги Кормухиной Валерия Рытвина.

Вообще, Ольга Кормухина подозревает, что сторона Полины Гагариной пытается слишком углубляться в права и отходит от сути спора – вопроса о плагиате, тем самым уже год уводя суд в сторону. Так или иначе, следующее заседание назначено на 25 сентября.

Ранее в дело вмешался сын Виктора Цоя. В официальном документе мужчина пояснил, что Полина Гагарина исполняет композицию на законных основаниях, поскольку аранжировка, написанная Константином Меладзе, уникальная. А Ольга Кормухина, оказалось, вообще не может претендовать на "Кукушку", поскольку ее авторство нигде не отражено.