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Дочь Ефремова решилась рассказать о побоях в семье под песни Земфиры

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Анна Мария Ефремова решилась на откровенный разговор. Девушка призналась, что в детстве на нее часто поднимала руку мать.

В браке с Ксенией Качалиной у Михаила Ефремова родилась дочь Анна Мария. Когда актеры развелись, девочка осталась жить с матерью, которая пристрастилась к алкоголю. Также Качалина была увлечена сожителями, поэтому не заботилась о наследнице. Она даже кормила ее редко.

В ютуб-шоу "Между нами" Анна Мария рассказала, что мать избивала ее под песни Земфиры. Качалина включала музыку ранним утром и нападала на дочь. Ефремова по сей день с ужасом вспоминает о пережитом.

Девушка понимает, что именно поэтому у нее появились комплексы. Также у Анны Марии наблюдаются зависимости. Правда, безобидные. Например, Ефремова очень любит есть сладкое, ведь оно помогает справляться со стрессом.

Анна Мария хорошо относится к своему отцу. Михаил всегда говорил в адрес наследницы только теплые слова, признавался в любви и помогал деньгами. Правда, актер редко приезжал к дочери: лишь раз в месяц.

Напомним, на этой неделе Ефремову вынесли приговор за смертельное ДТП: восемь лет колонии общего режима. Артист находится в подавленном состоянии, поскольку не ожидал такого решения суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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