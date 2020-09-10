Бледанс оставляет все совместно нажитое и подарки любовникам

10.09.2020 | 15:32

Эвелина Бледанс рассказала о своей личной жизни. Популярная актриса призналась, что не раз переживала расставание с мужчинами, причем уходила из этих отношений практически без всего.

Эвелина Бледанс в разговоре с журналистами призналась, что счастлива в отношениях. Однако замуж артистка не торопится. При этом актриса призналась, что сможет обратить внимание только на того мужчину, кто проявит инициативу и недюжинный энтузиазм. "Мне нужно, чтобы меня сразу брали и тащили. Нет, не в спальню. А, например, в ювелирный магазин", – отметила Эвелина.

Актриса крайне негативно относится к тому, когда после развода мужчина все отбирает у бывшей жены. "Это ужас. Это такая помойка! Ну как можно забрать у женщины? А ты не хочешь отдать все, что ты получил?" – задала риторический вопрос Бледанс.

По мнению артистки, женщины вкладываются в отношения не меньше мужчин. Просто те делают это материальным способом – подарками, походами в различные заведения, а женщины – эмоционально, то есть тратя свою энергию. При этом, отметила Эвелина, в момент расставания у женщины "первый инстинкт" – все подаренное мужчиной вернуть обратно. "Снять все кольца, бросить – забери, подавись! Но это же глупо, согласитесь", – не сдержала эмоций актриса.

Что касается самой Эвелины, по ее словам, когда она оказывалась в аналогичной ситуации, то дело обстояло иначе. "Я сама все оставляю. Ухожу с одной сумкой и все. Но с годами становится тяжелее все это заново наживать", – призналась артистка.

Кстати, не так давно Эвелина Бледанс стала обладательницей апартаментов в центре Москвы. Актриса подчеркнула, что приобрела недвижимость на свои деньги. "Там порылась, здесь покопалась, все собрала и думаю: "Что ты хранишь все на черный день? Чего ты все ждешь?". Мол, там потом что-то будет, а сейчас я буду пахать..." – объяснила актриса.