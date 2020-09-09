«Я три раза был женат»: Клюев не купился на уговоры Кудрявцевой

09.09.2020 | 14:31

Звезда сериала "Воронины" скончалась 1 сентября на 77-м году жизни. Незадолго до смерти Борис Клюев дал откровенное интервью. В беседе с журналистами знаменитость вспомнила о пережитом горе.

В 1993 году актер потерял единственного сына Алексея. Наследник Бориса Клюева умер от сердечной недостаточности. Отпрыску звезды сериала "Воронины" было всего 24 года.

"Леша уснул и не проснулся", – рассказывал Клюев. Борис Владимирович подчеркивал, что Алексей не имел вредных привычек, вел здоровый образ жизни. Уход наследника стал для звезды сериала "Воронины" большим ударом, тем не менее, артист не отменил ни одного спектакля.

Пережить горе Борису помогла третья супруга Виктория. О жене знаменитость мало рассказывала. Артист не любил говорить о личной жизни.

Звезда сериала "Воронины" постоянно получала приглашения от редакторов скандальных ток-шоу. В обмен на интимные подробности частной жизни телевизионщики предлагали артисту крупные суммы. "Я не понимаю, зачем нужно снимать штаны перед всеми", – объяснял свой отказ Клюев.

Как оказалось, актера изводила теледива Лера Кудрявцева. Знаменитая блондинка мечтала заманить Клюева в свою программу "Секрет на миллион". Борис Владимирович полагал, что команда шоу нашла на него какой-то компромат. "Я три раза был женат, ясно, что что-то где-то есть..." - признавалась знаменитость.

Последние годы жизни звезда сериала "Воронины" боролась с раком легких. Из-за недуга Клюев практически забросил спорт. Врачи запрещали актеру нагрузки, тем не менее, Борис Владимирович каждый день делал зарядку. Знаменитость говорила, что занятия спортом способствуют актерской карьере. Клюев мог без стеснения работать в кадре без одежды.

"В жизни я эстет, интеллектуал и пижон. Люблю хорошо одеваться, душиться дорогим парфюмом", – говорил о себе Борис Клюев.