«Растоптал и довел»: дочь Мишулина отказалась простить самозванца телеведущего

09.09.2020 | 19:27

В этом году исполнилось 15 лет со дня смерти актера театра и кино Спартака Мишулина, Тогда, в июле 2005 года, никто и подумать не мог, какой ужас ждет его семью. Ведь в 2017-м появится некий Тимур Еремеев, который на всю страну будет заявлять будто бы он – внебрачный сын легендарного артиста. На этой грязной истории парень здорово раскрутился и даже стал ведущим на Первом канале.

В марте 2020 года Тимур Еремеев сменил Дмитрия Шепелева на посту ведущего программы "На самом деле", в которой трясут грязным бельем. Но Карина Мишулина заверила корреспондента "Дни.ру", что никогда в жизни не будет участвовать в этой передаче.

"Вы не представляете, какое счастье я испытываю сегодня, когда меня мою семью не склоняют на ток-шоу, не обсуждают всей страной, – призналась Мишулина. – У меня много работы, у мамочки наладилось здоровье, и больше ни про какие ток-шоу я даже слышать не хочу."

"Все эти программы про меня и моего отца вспоминаю как страшный сон, – продолжает Карина. – А человек, который втянул нас в эту грязь, сделал все, чтобы прославиться Бог ему судья. Если бы меня пригласили к нему на эфир, я не пошла бы ни за какие деньги. Участвовать в грязных желтых передачах – ниже моего достоинства. Да и как можно пойти к человеку, который растоптал имя отца и довел мою маму до инсульта".

Прощать Тимура Еремева за его подлость и наглое вранье Карина Мишулина не намерена. "Прощать можно человека, к которому испытываешь какие-то чувства. А я, если честно, даже не знаю, кто это. Поэтому не обижаться, не прощать его я не могу", – пояснила Мишулина.

Напомним, суд окончательно признал ее единственной дочерью и законной наследницей Спартака Мишулина, а все самозванцы и подлецы остались не у дел.