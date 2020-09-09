«Проклятый»: в доме Легкоступовой произошло очередное ЧП

09.09.2020 | 12:41

Валентина Легкоступова после свадьбы с Юрием Фирсовым переехала в свою московскую квартиру в районе станции метро "Текстильщики". Именно оттуда ее и забрала скорая помощь в бессознательном состоянии. Накануне в доме на Саратовской улице обнаружили два трупа.

По сообщениям СМИ, тела нашли на этаж выше квартиры артистки. Оказалось, что смерть москвичек наступила больше 10 дней назад – соседи уже начали жаловаться на специфический запах. Они-то и вызвали полицию и МЧС, которые вскрыли дверь, а за ней нашли трупы двух женщин.

Соседками Валентины Легкоступовой были пенсионерки – 58-летняя бывшая медсестра Татьяна и ее больная 93-летняя мать. В настоящий момент по факту гибели жительниц дома на Саратовской улице ведется расследование. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

Татьяна увлекалась голоданием и диетами, а также вела довольно скрытный образ жизни – почти не общалась с соседями, да и гостей не принимала. Вероятно, она скончалась от сердечного приступа, а ее мать еще пару дней была жива, однако из-за того, что не могла встать, умерла от обезвоживания.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни в середине августа в больнице. Как оказалось, артистка упала в ванной и получила черепно-мозговую травму. Возможно, звезде еще можно было бы помощь, но Юрий Фирсов вызвал скорую не сразу. По его словам, Валя просила его не звонить врачам.