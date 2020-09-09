Сетевое издание|18+|Среда|9 сен 2020|11:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

«Посоветовалась с мужем»: 49-летняя Анита Цой рассказала об усыновлении ребенка

Печать

В Москве состоялась 12-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards. Среди многочисленных гостей была и Анита Цой. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей.

"Во время самоизоляции я времени зря не теряла, – призналась Анита. – В будущем году отмечаю юбилей и к этому времени хочу создать новое шоу. Подготовка к нему сейчас выходит на финишную прямую, а в феврале, надеюсь, смогу уже его представить в Кремле. Поэтому хотя и была эти несколько месяцев с семьей, занималась огородом и консервацией, но постоянно думала о каких-то моментах будущей программы".

Многие коллеги Цой во время пандемии и сидения дома занимались продлением рода. Но Анита Цой говорит, что рожать больше не планирует. Не хочет она пользоваться ни модными у звезд услугами суррогатной матери, ни усыновлять кого-то.

"Мы с мужем обсуждали возможности взять ребенка из детского дома, – призналась она. – Но мы с ним пришли к выводу, что пока не готовы брать ребенка не своей крови. Для нас это очень важный момент. И я не представляю себе, как чужой мальчик или девочка станут членом нашей семьи".

У Аниты Цой есть взрослый сын Сергей. Певица сегодня очень хочет, чтобы он поскорее подарил ей внуков. "Я сыну так и сказала, что хочу пятерых, поэтому пусть ищет себе невесту, которая сразу на это согласится, – смеется артистка. – Он работает над этим, ведь уже 28 лет, пора! Хотя подходящую на роль жены девушку пока не встретил".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте