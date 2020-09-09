«Посоветовалась с мужем»: 49-летняя Анита Цой рассказала об усыновлении ребенка

09.09.2020 | 11:45

В Москве состоялась 12-я ежегодная звездная премия Topical Style Awards. Среди многочисленных гостей была и Анита Цой. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с певицей.

"Во время самоизоляции я времени зря не теряла, – призналась Анита. – В будущем году отмечаю юбилей и к этому времени хочу создать новое шоу. Подготовка к нему сейчас выходит на финишную прямую, а в феврале, надеюсь, смогу уже его представить в Кремле. Поэтому хотя и была эти несколько месяцев с семьей, занималась огородом и консервацией, но постоянно думала о каких-то моментах будущей программы".

Многие коллеги Цой во время пандемии и сидения дома занимались продлением рода. Но Анита Цой говорит, что рожать больше не планирует. Не хочет она пользоваться ни модными у звезд услугами суррогатной матери, ни усыновлять кого-то.

"Мы с мужем обсуждали возможности взять ребенка из детского дома, – призналась она. – Но мы с ним пришли к выводу, что пока не готовы брать ребенка не своей крови. Для нас это очень важный момент. И я не представляю себе, как чужой мальчик или девочка станут членом нашей семьи".

У Аниты Цой есть взрослый сын Сергей. Певица сегодня очень хочет, чтобы он поскорее подарил ей внуков. "Я сыну так и сказала, что хочу пятерых, поэтому пусть ищет себе невесту, которая сразу на это согласится, – смеется артистка. – Он работает над этим, ведь уже 28 лет, пора! Хотя подходящую на роль жены девушку пока не встретил".