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«Это чудо»: Борис Корчевников сообщил о посещении больницы

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В Сети муссируются слухи о том, что Борис Корчевников испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Якобы у популярного ведущего даже стал отказывать слух. Сам шоумен признался, что обратился за помощью к местным врачам.

Борис Корчевников обнародовал серию фотографий и рассказал поразительную историю. Популярный ведущий стал свидетелем уникального явления, когда лечился в одной из столичных клиник. "Это чудо. В храме одной московской больницы, где я чуть подлечивался этим летом, произошло удвоение иконы. На стекле. Стекло на образе сперва треснуло, а потом заметили, что образ весь на нем проявился. Это случилось в разгар эпидемии. Сам образ – редкий и грустный: "Не рыдай Мне, Мати". На нем мама Христа снимает его с Креста (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал Борис Корчевников.

Он отметил, что треснувшее стекло с проявляющимися ликами святых оставили в алтаре, а икону оставили на прежнем месте – над каноном. Популярный телеведущий увидел в этом происшествии большое символическое значение.

"Для меня это чудо – к укреплению врачам и всем нам в дни эпидемии, когда смерть и слезы родных, как слезы Богородицы на этой иконе, были так рядом. И тихое напоминание, что и Он, как бы страшно не было, здесь, с нами", – высказал свое мнение шоумен.

Между тем ходят слухи, что здоровье Бориса Корчевникова под угрозой. Якобы у телеведущего появились серьезные проблемы со слухом. Будто бы даже из-за этого артист попал в скандал прямо на съемках нового выпуска шоу "Судьба человека". Говорят, актер, с которым беседовал телеведущий, был возмущен вероятностью съемки дополнительных дублей из-за тугоухости Бориса Корчевникова. Приглашенный артист, как утверждают сотрудники программы, буквально сорвался с цепи, узнав о вероятных трудностях. "Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!" – не сдержался актер, отчего все работники в студии впали в шок от такой бестактности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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