Бывший Водонаевой пришел требовать назад свои подарки с пистолетом

09.09.2020 | 14:13

Последние несколько дней Алена Водонаева публикует на своей странице в "Инстаграм" архивные фотографии и делится воспоминаниями из юности. Накануне звезда рассказала о бывшем парне, который после расставания потребовал назад все свои подарки.

Блогер вспомнила, что, когда ей было 18 лет, за ней ухаживал состоятельный человек – сын довольно известного в Тюмени человека. У парня водились деньги, и он одаривал девушку дорогими вещами. Как отметила звезда, она уже в то время знала, что такое золотые очки от Cartier.

Также возлюбленный преподнес Алене Водонаевой переносной домашний телефон. Для начала нулевых подобная вещь была редкостью для провинции и считалась показателем крутости. Конечно, такое внимание очень нравилось девушке. Правда, в какой-то момент она поняла, что им с молодым человеком не по пути. Она сообщила парню, что расстается с ним, вот тут-то и началось самое интересное.

Взбешенный отказом юноша приехал к Алене Водонаевой домой, достал пистолет и потребовал вернуть все, что он ей подарил за время отношений. "Я отдала все, даже ношеные туфли Sergio Rossi", – вспоминает звезда.

Блогер не стала называть имени ухажера, хотя оно довольно известно в Тюмени. Правда, по мнению экс-участницы "Дома-2" она имеет полное право его морально унизить за подобную выходку. Артистка решила обсудить другой вопиющий случай мужской скупости.

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что бизнесмен Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую девушку Наоми Кэмпбелл. Он хочет, чтобы модель вернула ему все подарки и деньги, которые он ей якобы одолжил семь лет назад.

Алена Водонаева недоумевает: неужели бизнесмену не стыдно просить назад у некогда любимой женщины вещи спустя столько времени? Артистка не понимает, когда современные мужчины потеряли такое важное качество, как щедрость.