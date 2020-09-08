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Разочарованные зрители просят снять Шепелева с эфира

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Еще недавно казалось, что шоумен Дмитрий Шепелев наконец нашел себе работу по душе. Он ушел с Первого канала по своей воле и некоторое время не появлялся на ТВ.

Зрители требуют убрать 37-летнего ведущего Дмитрия Шепелева из нового семейного шоу "Ты как я" на ТНТ. По их мнению, он неорганично смотрится в таком формате. Передача предполагает обсуждение различных ситуаций, ответы на вопросы, шутки и соревнования. Гостями студии становятся звездные родители и их чада.

Идея создать такое шоу принадлежит самому Дмитрию Шепелеву. До этой программы Шепелев вел скандальное ток-шоу "На самом деле" на Первом канале и ушел со словами о том, что ему все надоело. Новая передача – его детище, о котором он мечтал около семи лет!

Однако зрителям пришлась не по душе новая программа. После первого же выпуска ведущего разнесли в пух и прах в отзывах, пишет Starhit. Возможно, Дмитрий еще не перестроился с предыдущего формата. "Разочарование"; "Ему бы дальше сплетни собирать", – потребовали они.

Дмитрий самостоятельно воспитывает сына Платона, рожденного в союзе с Жанной Фриске. Певица умерла в 2015 году. Шоумен старается быть хорошим родителем и дать сыну все, что возможно. Недавно Шепелев признался, что мечтает о втором ребенке.

Ведущий оберегает право своего ребенка на частную жизнь и старается оберегать его от прессы. Ранее "Дни.ру" писали, что в Сети появились снимки семилетнего отпрыска звезды.

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Источник — dni.ru
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