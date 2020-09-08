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Подготовлен проект о выходных днях в 2021 году: решена судьба 31 декабря

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Минтруд России подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году.

Согласно предложению чиновников, новогодние праздники продлятся в новом году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года, выпадающий на пятницу, станет выходным.

В постановлении указано, что майские праздники продлятся шесть дней - с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

В данный момент проект постановления уже размещен на портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.

В министерстве заявили, что также россияне смогут отдохнуть: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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