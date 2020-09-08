Переживающий личную потерю Меньшиков поседел от горя

08.09.2020 | 14:27

На прошлой неделе не стало Владимира Андреева, актер скончался на 91-м году жизни. Олег Меньшиков с трудом переживает утрату человека, которого он считал своим учителем.

Прощание прошло в Театре им. Ермоловой, художественным руководителем которого является артист. По слухам, во время церемонии прощания мэтр устроил настоящую истерику.

Олег Меньшиков отказался пускать в зал журналистов, которые должны были вести прямую трансляцию для телеканала НТВ. Позднее он никак не объяснил свой поступок. Тогда все списали неадекватное поведение актера на то, что он находится в шоке от смерти учителя.

В минувшие выходные Bosco di Ciliegi и Фонд "Друзья" организовали благотворительный теннисный турнир. Олег Меньшиков также участвовал в мероприятии. Он пришел в компании супруги Анастасией Черновой.

Многих поразил внешний вид худрука Театра им. Ермоловой. Артист предстал перед публикой абсолютно седой. Вероятно, знаменитость с трудом переживает личную утрату, поэтому решила не утруждать себя лишними косметическими процедурами.

Напомним, Олег Меньшиков и Анастасия Чернова вместе уже 15 лет. Поначалу мало кто верил в их отношения. В недавнем интервью актер признался, что за эти годы было разное – ссорились, мирились, иногда даже не разговаривали друг с другом месяцами, но о разводе и мыслей не было.

С детьми у пары не получилось. Оба очень хотели, чтобы у них родился общий ребенок, но не сложилось. Меньшиков признался, что поначалу оттягивали этот момент, а потом, когда решились, уже не позволило здоровье. Артист считает, что это его вина.