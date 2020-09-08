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Обнародовано последнее sms-сообщение с телефона Легкоступовой

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Близкие Валентины Легкоступовой винят ее последнего мужа Юрия Фирсова в смерти артистки. Дети яхтсмена вступились за него. Они уверены, что отец прекрасно относился к супруге.

В съемках недавнего выпуска ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" принял участие сын Фирсова Даниил. Он не отрицает, что у отца алкогольная зависимость. Более того, Даниил предупреждал Валентину о том, что можно ожидать худшего, если Юрий продолжит употреблять спиртные напитки.

В эфире показали последнее SMS-сообщение, которое отправил Фирсов-младший Легкоступовой. 5 августа Даниил написал: "Ему нельзя пить, он может умереть". Предположения были небезосновательны. Сын слышал, как Фирсову становится плохо, поэтому настаивал на капельнице.

Но на следующий день помощь специалистов понадобилась не только Юрию, но и Валентине. Как известно, 6 августа дочь певицы Анэтта Бриль обнаружила маму в нетрезвом состоянии и отвезла в наркологическую клинику. Там врачи сообщили девушке, что у ее матери черепно-мозговая травма.

Фирсов объяснил: Легкоступова упала в ванной и ударилась. Бриль не понимает, почему тогда Юрий не вызвал медиков. Именно поэтому девушка обвиняет мужчину в смерти матери.

В эфире этого же выпуска Фирсов рассказал, что пытается найти прах Легкоступовой. Яхтсмену приходится бродить по кладбищам Москвы.

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Источник — dni.ru
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