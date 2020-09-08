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Литвинова и Земфира решились рассказать о «взаимной и несчастной любви»

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Московский Художественный театр имени Чехова открыл 123-й сезон. Как рассказал художественный руководитель Сергей Женовач, к постановке планируется 9 спектаклей. В их числе и спектакль по пьесе главной "богини" российского кино Ренаты Литвиновой. Она же не только станет сорежиссером, но и сыграет главную роль.

Рената Литвинова на Основной сцене в феврале выпустит спектакль по своей новой пьесе "Звезда вашего периода", написанной по мотивам сценария культового фильма-нуар Билли Уайлдера "Бульвар Сансет" 1950 года. В нем, напомним, рассказывается о трагедии забытых "звезд" Голливуда. Эту ленту критики часто включает в списки лучших фильмов всех времен.

В той картине главную героиню играла Глория Свенсон. В спектакле Художественного театра будет снова блистать Рената Литвинова. Помогут же ей воплотить все задуманное режиссер Николай Скорик и композитор Земфира Рамазанова.

"Забытая звезда кино – эта история неисчерпаемая. Я давно мечтала поставить в театре спектакль о кино и кинодивах, о любви взаимной и несчастной, о служении своей единственной Музе – кино, которую нельзя предавать, иначе она отомстит", – говорит Рената Литвинова.

Стоит напомнить, что это не первая ее работа в МХТ. Сценарист по образованию, она впервые вышла на театральную сцену в 2004 году в роли Раневской в спектакле Адольфа Шапиро "Вишневый сад". Тогда, правда, Олегу Табакову пришлось долго уговаривать Ренату Литвинову на эту авантюру. Но в итоге все сошлось так успешно, что вскоре она сыграла и в спектакле "Шага" на Новой сцене, и в "Северном ветре" на Малой? и в "Свидетеле обвинения" на Основной. Всякий раз на спектаклях с ее участием были аншлаги, а первые ряды в зале занимали поклонники с огромными букетами и подарками диве.

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Источник — dni.ru
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