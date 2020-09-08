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Галкин прокомментировал неприличную по мнению Киркорова информацию

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Максим Галкин опубликовал новое фото с Аллой Пугачевой. Супруги решили прокомментировать слухи, которые ходят вокруг их семьи последнее время.

Летом появилась информация о разводе Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Мол, в звездной семье произошел разлад. Правда, никаких доказательств этому нет.

Этот слух дошел до близкого друга семьи Филиппа Киркорова. Поп-король, которого не раз просили прокомментировать возможный развод юмориста и примадонны эстрады, считает, что высказываться о происходящем между супругами неприлично. Также артист дал понять, что окажется рядом с друзьями в трудный для них момент, если потребуется.

Наконец, слово решили взять Галкин и Пугачева. В инстаграм-аккаунте юмориста появилась их совместная фотография. На ней Алла Борисовна показывает язык, а ее супруг широко улыбается. "Не дождетесь, сплетники", – подписал снимок Максим.

Поклонники поддержали супругов, а также отметили красоту примадонны. "Пугачева даже в 70 лет красотка", "Прекрасная пара! Молодцы!", "Счастья вашей семье", "На фото люди, довольные жизнью и друг другом", – написали пользователи Сети.

Напомним, на прошлой неделе наследники Пугачевой и Галкина пошли в первый класс. Они отдали Лизу и Гарри в частную школу за 160 тысяч рублей в месяц.

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Источник — dni.ru
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