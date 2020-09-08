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Ефремова признали виновным и приговорили к реальному сроку

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В Пресненском суде Москвы состоялось заседание по делу Михаила Ефремова. Актера признали виновным в смертельной аварии в центре столицы.

Судья Елена Абрамова отметила, что звезда совершила ДТП, повлекшее по неосторожности гибель человека. В момент аварии Ефремов был пьян.

Напомним, что сначала артист отрицал свою вину, ссылаясь на плохую память. На прошлой неделе Михаил Ефремов все же изменил свою позицию.

Прокурор запросил для артиста одиннадцать лет колонии общего режима. Сама звезда допустила, что может получить восемь лет тюрьмы.

Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам в колонии общего режима. Актер должен будет выплатить 800 тысяч штрафа в пользу старшего сына Захарова. Ефремов взят под стражу в зале суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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