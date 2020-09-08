Друзья не успели заказать службу «за здравие» Сорину из «Иванушек»

08.09.2020 | 06:41

Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко рассказал о последних днях жизни бывшего участника коллектива Игоря Сорина. Его слова приводятся в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

«Мы узнали о том, что он в больнице, поехали с Рыжим к нему в больницу. Он еще был живой, но уже без сознания. А потом я собрал всех «Иванушек», мы поехали в монастырь на вечернюю службу. Думали, сейчас закажем «за здравие». Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — поведал Матвиенко.

Продюсер отметил, что Сорин ушел из группы до своей гибели. На его место взяли Олега Яковлева. Матвиенко напомнил, что музыканты успели снять клип на трек «Кукла», в котором одновременно появляются и Сорин, и Яковлев.

Игорь Сорин скончался в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет. Олег Яковлев умер в июне 2017-го, ему было 47 лет.