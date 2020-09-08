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«Чувствую себя отвратительно»: больная Вера Брежнева расплакалась

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Вера Брежнева пожаловалась на самочувствие. Певица заподозрила у себя коронавирус.

Звезда призналась, что у нее проблемы со здоровьем. Вера Брежнева рассказала, что заболела пару дней назад после "ударных" рабочих будней. "Чувствую себя отвратительно", – посетовала знаменитость.

Артистка уже сдала тест на COVID-19 и получила отрицательный результат, но чувствует себя до сих пор плохо. Друзья поддерживают Веру Брежневу трогательными посланиями в Сети. Одно из них довело ее до слез.

По словам знаменитости, увидев пост друга о ней с хорошими словами, звезда начала рыдать. Вера Брежнева отметила, что, наверное, ей иногда необходимо быть слабой, чтобы "броня становилась тоньше и хорошие слова проникали глубоко в сердце". Поклонники желают певице скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее в Сети появился слух о разладе Веры Брежневой с мужем Константином Меладзе. Композитору приписывали роман с подопечной – Эрикой Герцег. Сначала звезда гневалась из-за домыслов, а потом пыталась их высмеивать. В итоге Вера Брежнева смирилась со сплетнями вокруг ее семейной жизни. Ей надоело убеждать россиян, что у них с супругом все хорошо.

Как писали "Дни.ру", летом этого года Вера Брежнева взбудоражила публику новыми фотографиями в своем инстаграм-аккаунте. Девушка предстала в подвенечном наряде и сообщила, что приняла предложение. Подписчики предположили, что певица снова замуж. Однако оказалось, что это был всего лишь сценический образ – звезда снялась в совместном клипе с Монатиком "ВечерИночка".

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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