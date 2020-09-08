30 тысяч в месяц: новое пособие хотят ввести уже в 2020 году

08.09.2020 | 04:54

В Совете Федерации заявили о необходимости введения новой выплаты для граждан РФ. На дополнительные деньги могут рассчитывать люди, которые являются безработными. К стандартному пособию им может добавиться так называемый «базовый доход».

С подобной инициативой выступил руководитель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Свое предложение он уже отправил в адрес помощника президента России Максима Орешкина.

В своем письме Кутепов заявил о размере ежемесячного пособия «не менее трех прожиточных минимумов» на каждого безработного россиянина. В среднем по РФ прожиточный минимум сейчас составляет около 12 тысяч рублей.

Начать программу хотят уже с 2020 года. В течение пяти лет государство каждый год должно тратить на выплаты 2,183 трлн рублей. По оценкам Министерства труда и социального развития РФ, к концу года в нашей стране будет насчитываться около 6 миллионов безработных. Исходя из этого, каждый безработный сможет дополнительно получать по 30 тысяч рублей в месяц.

Изначально расходы на выполнение новой программы должны лечь на Фонд национального благосостояния. В дальнейшем Кутепов рассчитывает, что дополнительным источником финансирования станут «ожидаемые от мультипликативного эффекта первоначальных целевых финансовых затрат, который возникает при стимулировании потребительского спроса».

Ранее аналогичный эксперимент начали в Германии. Там будут раздавать 120 участникам эксперимента по 1433 евро в месяц независимо от того, есть ли у них работа. Исследование продлится три года, его авторы намерены следить за изменением в поведении, но не контролировать расходы.