«Все всегда кого-то уводят!» Гузеева призналась в романах с женатыми

07.09.2020 | 11:06

С недавнего времени Лариса Гузеева является ведущей не только шоу "Давай поженимся!", но и передачи "На дачу". Во время беседы с героями выпуска актриса сделала признание.

Накануне в эфир вышел очередной выпуск "На дачу", героями которого стали жители Подмосковья, супруги Руфина и Алексей. Во время осмотра участка Лариса Гузеева спросила хозяев, как они познакомились. Влюбленные признались, что стали встречаться, когда состояли в браке с другими.

Руфина сразу отметила, что никого из семьи не уводила. Гузеева не согласилась со словами хозяйки дома. "Все всегда кого-то уводят!", – сказала она. Телеведущая рассказала, что тоже встречалась с мужчинами, которые не были свободны. Более того, она делала все, чтобы отбить его у соперницы.

Также Гузеева считает, что в любых отношениях случается кризис, который необходимо преодолеть. Для этого нужно быть всегда интересной для мужа. По мнению Ларисы, мужчины всегда обращают внимание на женщин, которые проявляют заботу и внимание. Поэтому лучше, если таким человеком будет супруга, а не посторонняя.

Напомним, Гузеева более 20 лет замужем за бизнесменом Игорем Бухаровым. Телеведущая старается всегда радовать супруга, в том числе и вкусными блюдами. Ларисе нравятся простые рецепты – из ингредиентов, которые без труда можно найти на рынке.