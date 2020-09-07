СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной

07.09.2020 | 10:25

Журналисты сообщили о романе Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной. Якобы актеры вместе уже полгода.

На днях телеграм-канал Peopletalk сообщил, что Козловского и Акиньшину заметили в одном из городов Турции. Актеры сидели в ресторане и обнимались. Они выглядели как пара.

Спустя сутки телеграм-канал "Закулиска" подтвердил информацию коллег, добавив, что Козловский начал встречаться с Акиньшиной на съемках фильма "Чернобыль", режиссером которого он является. Также Данила пытается подружиться с тремя детьми актрисы.

Скептики не верят в этот роман. Авторы телеграм-канала "Антиглянец" уверены, что информация об отношениях Козловского и Акиньшиной появилась от пиарщиков актера, которые пытаются подогреть интерес к "Чернобылю". "Пыльный усталый трюк", – считают обозреватели.

Напомним, весной Ольга Зуева родила от Данилы Козловского дочь Оду Валентину. Сообщается, что актриса сейчас находится в США. Новоиспеченный режиссер продолжает поддерживать бывшую возлюбленную и наследницу.