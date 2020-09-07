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«Пощадите»: Ахеджакова и Охлобыстин встали на защиту Ефремова

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8 сентября Пресненский суд Москвы вынесет приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В преддверии заседания Лия Ахеджакова озвучила свою позицию в отношении дела коллеги.

Гособвинение требует отправить актера в колонию общего режима на 11 лет. Звезда театра и кино очень переживает за Михаила Ефремова. Она считает, что он не виновен в роковой аварии.

По мнению Лии Ахеджаковой, то, что сейчас происходит – настоящая трагедия. "Мне кажется, что его все предали, что вся эта страшная история – чей-то проект, что его тягу к пьянству использовали, чтобы расправиться с ним", – высказалась знаменитость.

Отметим, несмотря на то, что Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП, в целом его позиция не изменилась. Он полагает, что судья намеренно ведет дело к обвинительному приговору. Об этом говорил адвокат артиста.

Как писали "Дни.ру", ранее в защиту Михаила Ефремова высказался актер и друг подсудимого Иван Охлобыстин. По его мнению, товарищ сел пьяным за руль по наивности и из-за отсутствия стратегического мышления. "Пощадите его своим личным указом", – призвал президента России Владимира Путина артист.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы. Он вылетел на "встречку", будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и врезался в грузовик. Водитель второго автомобиля, курьер службы доставки Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Сволота завыла.

Гость||

Да у его уже и так до полусмерти довели. И на свободе полгода не протянет. Суд не учёл, что перед ним не ванька с мыльного завода, с которого всё как с гуся моча.

Имя: Гость
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