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Оставшейся без работы певице Заре пришлось перейти на гречку

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В Москве состоялось вручение первой музыкальной премии "ЖАРА Kids Awards". На сцену в этот вечер вышли EMIN с сыном, Денис Клявер, певица Слава с дочерью, Зара. С последней за кулисами встретился корреспондент "Дни.ру".

Выступление на "ЖАРА Kids Awards" стало для многих артистов первым после пятимесячного карантина. Поэтому за кулисами все говорили о том, кто и чем занимался с марта, когда замерла гастрольно-концертная жизнь. "Я, как и все, была все это непростое время дома с семьей, – призналась Зара. – Много уделяла времени детям (7 мая 2010 года у певицы родился сын Даниил, а 9 апреля 2012 года – сын Максим – Прим. ред.), дописала альбом, который скоро выйдет. Словом, времени зря не теряла".

Многие артисты жалуются, что во время пандемии им пришлось потуже затянуть пояса и во много себя ограничить – работы-то не было. "В этот период у всех был режим тотальной экономии, – говорит Зара. – И я не стала исключением. К счастья, дома была гречка, которую люблю и я, и дети. Голодными не сидели. Но подужаться, конечно, все равно пришлось, никаких деликатесов не покупали".

Действительно, Зара права, ведь еще Бенджамин Франклин, чей портрет изображен на 100-долларовой банкноте, призывал: "Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль".

Коллеги Зары жалуются, что многомесячное сидение дома не лучшим образом сказалось на их фигурах. "Я тоже думала, что смогу дома похудеть, поскольку была возможность правильно и рационально питаться, но нет, не удалось, увы", – рассказала о себе певица.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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