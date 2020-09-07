«Мой новый ребенок»: Пересильд огорошила поклонников

07.09.2020 | 07:08

Накануне Юлия Пересильд отметила свой 36-й день рождения. В честь торжественного события звезда театра и кино вышла на связь с многочисленной аудиторией, чтобы сообщить о радостном событии.

Теперь в семье Пересильд появился еще один малыш. Поклонники принялись поздравлять Юлию с рождением наследника, допустив серьезную ошибку.

Оказалось, что актриса всего лишь завела щенка. Но Пересильд настолько серьезно подошла к воспитанию собаки, что сравнила этот процесс с появлением ребенка.

Юлия призналась, что с детства мечтала о пушистом друге. Однако, для того, чтобы завести породистого щенка требовалось много времени и финансовых сбережений.

Пересильд не смогла утаить от своих поклонников долгожданного пополнения в семье и опубликовала пост в личном блоге в "Инстаграм".

"А у меня слезливое настроение от счастья! Все это было в детских моих мечтах, и вот оно происходит со мной! На руках сегодня еще один мой новый ребенок", – подписала нежную фотографию Юлия.

На кадре отчетливо видно, насколько российская актриса счастлива в свой день рождения. Звезда театра и кино пока все еще не рассказала историю появления мохнатого комочка. Ярые поклонники Юлии не понаслышке знают, что актриса часто помогает бездомным животным.

Некоторое время девушка являлась спонсором одного из приютов для четвероногих друзей. Сейчас Пересильд участвует в различных акциях и программах реабилитации уличных собак.