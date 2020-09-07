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Медовый месяц сына Валерии оказался вовсе не медовым

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Арсений Шульгин вместе с супругой проводит время в Турцию. Там молодожены решили провести медовый месяц. Но по прибытии они столкнулись с неприятностями.

Сын Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане Волковой в конце лета. Свадьба состоялась на берегу Живописной бухты в Москве. На торжестве собрались многие звезды шоу-бизнеса, которые вручили молодоженам роскошные подарки.

Спустя неделю Арсений и Лиана полетели в Турцию. По прибытии выяснилось, что их багаж потеряли. Супруги смогли вернуть свои вещи только через несколько часов. Когда Шульгин оказался в номере, то увидел вместо обещанной двуспальной кровати две односпальные, которые были сдвинуты вместе.

Возлюбленные решили поселиться в другой гостинице, где их встретили радушно. Радостный Арсений снял номер на видео и показал его поклонникам. Сейчас молодого человека устраивает все, кроме каменистого пляжа.

Напомним, недавно "Дни.ру" публиковали видео со свадьбы Шульгина. На кадрах видно, как Валерия не сдерживает слезы во время клятвы молодоженов. Певица давно мечтала женить младшего сына. Супруг певицы Иосиф Пригожин рассказывал, что Арсений оплачивал свадьбу сам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

Срочно убрать камни с пляжа!!!

Гость||

Насрать.

Имя: Гость
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