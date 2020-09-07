Ирина Печерникова успела сделать пронзительное признание

07.09.2020 | 13:24

С 13 по 20 сентября в Благовещенске состоится 18-й открытый фестиваль театра и кино "Амурская осень". В программе полнометражного конкурса 13 фильмов, из них 12 премьер. Одна из самых ожидаемых – картина Юлии Колесник по пьесе Ярославы Пулинович "Земля Эльзы".

"Очень сложно подобрать слова, чтобы представить фильм, премьера которого состоится в рамках "Амурской осени", – рассказала программный директор конкурса Александра Жукова. – Мы планировали выложить пост в социальных сетях про "Землю Эльзы" в день рождения Ирины Печерниковой, исполнившей главную роль в фильме. Но за день до юбилея Ирины Викторовны не стало..."

"Земля Эльзы" – это пронзительная мелодрама с щемящей ноткой грусти, с такими нездешними будто героями. Она – аристократка скандинавских или немецких корней, держащаяся соответственно, несмотря на горечи жизни, он – интеллигент, но с внутренним стержнем.

Главные герои в исполнении Ирины Печерниковой и Вениамина Смехова встретились и полюбили друг друга. Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой любви. Потому что героям – за 70. Потому что она, Эльза, недавно овдовела и должна носить траур, пусть и по нелюбимому мужу.

Это пронзительное признание стало последним в кинокарьере Ирины Печерниковой. "Два капитана", 34-й скорый", "По собственному желанию" – всего она сыграла почти в трех десятках картин. Но самая известная ее роль – учитель английского языка в фильме "Доживем до понедельника". По роковому стечению обстоятельств до понедельника актриса дожила, а вот до собственного 75-летия нет. Накануне вечером. 1 сентября, она мгновенно умерла в результате острой коронарной недостаточности.