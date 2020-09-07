«Другой уровень»: Путин «подбросил» Урганта до Останкино

07.09.2020 | 04:00

Чудесным образом в передаче "Вечерний Ургант" появились кадры, на которых отчетливо видно, как Владимир Владимирович довозит телеведущего ко входу съемочного павильона. Пассажирам даже удалось обсудить несколько насущных тем.

В эфире Первого канала показали очередной юмористичный ролик. Героями качественной компьютерной графики стали Владимир Путин и Иван Ургант.

Видео было нарезано из нескольких кадров, на которых глава страны находится за рулем Aurus. Водительские навыки президента могли оценить все желающие во время открытия новых участков трассы "Таврида" в Крыму.

Иван Ургант появился на пассажирском сиденье рядом с Путиным благодаря профессиональному монтажу. Спродюсированный диалог "подбили" под фразы президента.

Несмотря на то, что поездка была недолгой, телеведущий комедийной передачи запомнил этот момент на всю жизни. В ходе тест-драйва трассы прозвучало несколько шуток от Урганта на тему безопасности дорожного движения и штрафов.

Выяснилось, что Владимиру Владимировичу понравились почти все юмористические зарисовки телезвезды. Однако, президент не смог оценить по достоинству юмор, связанный с курсом доллара и рубля.

Более того, Иван Ургант успел пожаловаться главе государства на постоянные пробки в районе Останкино. Телеведущий попросил не останавливаться возле телецентра, поскольку сам выпрыгнет на ходу.

"Быстро доехали. Другой уровень, другой мир", – подытожил Путин.