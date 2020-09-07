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Дочь Федосеевой-Шукшиной живет ради развода матери

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Певец Бари Алибасов продолжает испытывать теплые чувства к Лидии Федосеевой Шукшиной, однако развод неизбежен. Во всем виновата дележка недвижимости, которая и разрушила семью.

Развод Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной назначен на 29 сентября. Стороны никак не могут прийти к консенсусу, поэтому разводить их будут в суде. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на адвоката музыкального продюсера Александра Никитина.

По его словам, чувства Бари Алибасов к жене не остыли, однако другого выхода, кроме развода, нет.

По мнению Алибасова, он и его жена разводятся из-за дурного влияния ее родных и отсутствия взаимопонимания. С его стороны никаких претензий нет.

Напомним, суд арестовал квартиру, из-за которой и произошел раскол в семье Алибасова и Федосеевой-Шукшиной. Когда-то актриса отписала ее Бари. Певец переоформил недвижимость на своего помощника.

Позже актриса передумала и решила забрать квартиру назад, однако это было уже не так просто. То же самое хотят сделать и родные звезды, в частности, ее дочь Ольга Федосеева-Шукшина.

"Я бы очень хотела, чтобы в жизни нашей семьи этого имени, фамилии Алибасовы не существовало", — заявила Ольга. Женщина отметила, что живет ради этого.

В последнее время СМИ пестрят заголовками о том, что Бари Алибасов угодил в психушку. Здоровье певца снова в опасности.

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Источник — dni.ru
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