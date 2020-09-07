Африканские косички удивительным образом украсили Надежду Бабкину

07.09.2020 | 19:48

Надежда Бабкина во время эпидемии переболела коронавирусом. После этого ее не узнать! Певица похудела на 13 килограммов, преобразилась, помолодела. А теперь еще и показала людям, как она выглядит с африканскими косичками.

Певица удивила поклонников необычным образом. На фото, опубликованном в ее личном "Инстаграм", она предстала с молодежной прической, тонкими косичками, чем шокировала подписчиков. Такого от нее точно никто не ожидал.

Бабкина отметила, что для нее скучно все время жить в одном образе. Поэтому когда она училась в музыкальном училище, часто меняла имидж.

"То коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету..." - написала в публикации артистка.

Подписчики неоднозначно отнеслись к такому образу. Некоторые обвинили Надежду Бабкину в том, что она молодится, а один из подписчиков сравнил ее с Киркоровым, который недавно сделал такую же прическу.

"Стареть надо естественно"; "Как у Киркорова"; "Под цвет ботинок", – написали фанаты. Большинство подписчиков все-таки осыпало комплиментами любимую артистку. По их мнению, такой смелый образ ей очень идет, да и вообще она красавица, в свои-то годы!

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Надежде Бабкиной нашли замену в программе "Модный приговор". Кресло "защитницы" заняла тоже Надежда, но уже не Бабкина, а Ангарская.

Надежда Бабкина вошла в список самых богатых руководителей московских театров. Руководительница театра "Русская песня" замкнула тройку лидеров. ее доход составил 34,8 миллиона рублей. У народной артистки есть загородный дом, квартира в Москве, апартаменты в Болгарии и недавно приобретенный Mercedes.

Напомним, артистка пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежду Бабкиной исполнилось 70 лет.