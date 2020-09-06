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«Поздравляем!»: Кети Топурия не смогла скрыть беременность

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Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия подогревает слухи о своей беременности. Поклонники уже не сомневаются, что артистка ждет ребенка от своего возлюбленного Льва Деньгова.

Летом общественность стала говорить об интересном положении Кети Топурии. Однако артистка так и не прокомментировала эту информацию. Она лишь прячет изменившуюся фигуру за просторными вещами.

В августе певица поделилась в "Инстаграм" фотографией, на которой отчетливо видно округлившийся живот. На снимке Кети в купальнике запечатлена лежа, вполоборота к объективу камеры. Топурия выставила руку вперед, чтобы не было заметно беременность, но фолловеры все равно разглядели.

Накануне же артистка выложила видео из гримерной. Кети готовилась к выступлению, поэтому решила показать поклонникам свой образ. Подписчикам бросилось в глаза просторное белое платье. Один из них в очередной раз спросил: "Вы беременны?". Но певица не ответила на этот вопрос. Другие же начали утверждать: "Там срок уже приличный", "Ура! Поздравляем!".

Напомним, у Топурии есть дочь от Льва Гейхмана. Певица родила Оливию от бизнесмена в 2015 году. Некоторое время солистка группы "А-Студио" встречалась с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Он хотел жениться на артистке, но в 2018 году пара рассталась.

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Источник — dni.ru
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