Эвелина Бледанс борется против дискриминации своего солнечного сына

06.09.2020 | 19:48

Вторые сутки Эвелина Бледанс борется с несправедливым решением поддержки социальной сети "Инстаграм". Теперь страница ее сына с синдромом Дауна временно заблокирована.

Телеведущая не может понять, какие же правила были нарушены ее солнечным ребенком. Эвелина Бледанс пытается получить ответ от службы поддержки, чтобы выяснить причину блокировки.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев звезда шоу-бизнеса была вынуждена объяснять администрации "Инстаграм", что страницу Семена ведет ее бывший муж – родной отец мальчика.

Несмотря на все старания, личный блог восьмилетнего наследника был закрыт на неопределенный срок. Никакие фотографии паспортов и письма руководству приложения не помогли.

220 тысяч подписчиков и весьма ценный контент про жизнь, воспитание, взросление и возможности ребенка с синдромом Дауна в стереотипном обществе – бесследно исчезли.

Эвелена Бледанс посетовала, благодаря странице Семена многие матери находили в себе силы, чтобы воспитывать деток с похожими заболеваниями.

В личном блоге солнечного мальчика часто появлялись видео и материалы с образовательных курсов, освещающих тонкости воспитания особенных детей.

"Когда где-нибудь в России рождался солнечный ребенок, мамам в роддомах показывали Семин "Инстаграм". И на предложение неловких врачей: "Будете ли вы писать отказную?", мамы своего ребенка прикладывали к груди. Верните аккаунт!", – откровенно заявила Эвелина.

Остается только гадать, добьется ли Бледанс справедливости на просторах Интернета. Семья Семена верит, что это просто глупая ошибка, которую еще возможно исправить.