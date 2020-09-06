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Антон Макарский угрожал своим детям

Печать

Российский артист Антон Макарский до сих пор пользуется популярностью у отечественных режиссеров и продюсеров. Совсем скоро состоится премьера долгожданной многосерийной мелодрамы "Дорога домой", в которой Антон исполнит одну из главных ролей.

Пока Макарский купается в лучах славы и собирает хвалебные комментарии, связанные с его новым проектом, публика вспоминает о всех грехах актера.

На этот раз многочисленная аудитория усомнилась в идеальных семейных отношениях театрального деятеля.

Поклонники вспомнили о поведении Макарского в период бушующей пандемии коронавируса, когда всем россиянам пришлось соблюдать условия самоизоляции.

В одном из интервью Антон Макарский признался, что отсутствие социума в его жизни привело к печальным последствиям. Актер не мог быть затворником четырех стен долгое время. Тогда артисту начало "сносить крышу".

По словам киноактера, дети были счастливы оказаться дома и заниматься своими делами. Но Антону, как весьма ответственному родителю, показались эти месяцы лучшим временем для того, чтобы наладить отношения с семьей.

В бою не все средства хороши, поэтому артист старался не прибегать к старинным методам воспитания детей.

"Пару раз пытался угрожать детям ремнем, но они сразу поняли, что дальше угроз дело не пойдет. Я воспитывался в условиях полной свободы, пытаюсь так же относится к нашим детям. Для них сейчас самое большое наказание – расстроить своих родителей", – откровенно заявил Антон.

Напомним, вместе со своей супругой Викторией Макарский воспитывает двоих детей: восьмилетнюю Машу и пятилетнего Ивана.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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