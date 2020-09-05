Звезда из Comedy Woman рассказала об отношениях с Павлом Волей

05.09.2020 | 13:39

Надежда Сысоева прокомментировала слухи об отношениях с Павлом Волей. Многие считали, что после расставания с Марикой Кравцовой шоумен заинтересовался длинноногой красоткой.

Участница Comedy Woman старалась не комментировать слухи об отношениях. Только сейчас Надежда Сысоева высказалась том, что было между ней и Павлом Волей.

Примечательно, что изначально артисты не опровергали слух об отношениях, тем самым порождая новые домыслы. Появилась версия, что блондинка попросту пиарится на скандальной теме. Недавно Надежда Сысоева призналась, что в этом действительно была доля правды.

По словам блондинки, на самом деле между Павлом Волей и ею никогда не было любовной связи. По ее словам, в шоумена они дружат еще со времен КВНа. "Мы не встречались. Он всегда был моим другом", – заверила девушка.

При этом она добавила, что знакома с женой товарища и коллеги – Ляйсан Утяшевой. Она очень рада тому, что ей удалось найти общий язык с гимнасткой. Их пару Сысоева назвала прекрасной и доброй.

Напомним, Павел Воля стал встречаться с Ляйсан Утяшевой вскоре после якобы расставания с Надеждой Сысоевой в 2011 году. Влюбленные воспитывают уже двоих детей, считаясь самой образцовой семьей в российском шоу-бизнесе.