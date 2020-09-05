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В центре российского города появился кентавр задом наперед с дыркой в груди

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В первые выходные сентября в Пензе проходят торжественные мероприятия, посвященные 357-летию города. Событий, приуроченных к празднику, организовано предостаточно: это различные фестивали и концерты.

Сюрпризом, который приготовили для горожан власти, стал и необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, очень похожая на кентавра, но явно с каким-то скрытым, аллегорическим смыслом.

Столь мощного отклика горожан за последние годы не удостаивался ни один арт-объект. «Кентавр» на Фонтанной площади стал настолько обсуждаемым, что люди из разных концов города приезжают к нему для того, чтобы сделать фото бронзового изваяния и оценить задумку творца.

Большинство пензенцев отнеслись к фигуре с дыркой в груди и лицом смотрящим на заднюю часть туловища - негативно.

«Все-таки я себе аллегорию архитектуры как-то по-другому представляю...», «Я пока не понимаю, как это связано с Пензой и с Фонтанной площадью, поэтому не могу ничего сказать», «Если бы на этом месте стоял пензенский «кентавр», абашевский, то тогда это наше», «Фигура - словно издевательство, стоит попой к людям», «Совершенно не ясно, что автор хотел донести, убожество какое-то», - делятся пензенцы мнениями.

Пользователи Сети сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром».

«Обидно и стыдно, конечно, за родной город. Но чтобы не допустить появления этого, с позволения сказать, арт-объекта, просто очень необходимо разместить фото этого уникального творения во всех социальных сетях и везде, где только можно».

«Как будто конь со всего разгона врезался и разорвал человека пополам, а самому коню оторвало от удара голову. Человек в предсмертной агонии раскинул в стороны руки за мгновение от смерти, а туловище коня осталось на месте рефлекторно, но через несколько секунд оно повалится на бок и замрет навсегда. Страшная картина, ни капли не связанная с кентаврами и не ассоциирующаяся с ними».

«О детях вообще не думают. Они и так всякую дрянь сейчас в компьютерах и гаджетах смотрят, так еще на городской улице в реальной жизни им навязывают образы какой-то дряни», - высказались об арт-объекте горожане.

Автор скульптуры - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, высказался о прямоугольном отверстии в груди бронзового изваяния так: «Здесь отражено небо».

А в Сети уже появилась петиция «За снос убожества на Фонтанной площади». Документ размещен на сайте change.org. Автором является известный пензенский художник Алексей Февралев.

«Первое впечатление: гармонии в скульптуре нет, композиции нет, пластики нет. Нет ничего, вообще ничего, за что можно назвать это творение скульптурой. На боку лошадеобразного объекта выгравирована надпись «Аллегория архитектуры». Видимо, так и стоит понимать общий контекст. То есть вот это вот все – это наша бедная архитектура», - написал он.

Какие бы доводы за и против такой архитектурной аллегории ни звучали, а на вопрос, во сколько бронзовое творение обошлось, так и не ответили. «Про стоимость я говорить не буду», - закрыл тему Марат Каскеев, директор архитектурного бюро «МАРТ».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Но чтобы не допустить появления этого, с позволения сказать, арт-объекта, просто очень необходимо разместить фото этого уникального творения во всех социальных сетях и везде, где только можно
Уже разместили. Теперь вопрос, как снести.

Гость||

Голову глупую себе снеси.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, очень похожая на кентавра, но явно с каким-то скрытым, аллегорическим смыслом.
Какой же скрытый смысл у этого бронзового персонажа, исходя из истоков появления самого образа кентавра, из глубин древнегреческой мифологии.

Греческий бог Иксион захотел изнасиловать Геру. Зевс, узнав о его планах, подсунул ему облако с внешностью Геры. Иксион, видимо, находившийся под воздействием психоактивных веществ, подмены не заметил и уверенный, что соблазнил Геру, трахнул облако. Семя было божественным, всуе пропасть не могло, в результате и появились кентавры, которые пошли в папашу и были заядлыми насильниками.

Вопрос 1, простым людям, тем более, детям, гуляющим по городу - в публичном месте, предположительно многолюдном, такой отсыл зачем?

Вопрос 2, очень непраздный по отношению к детям, которые с высоты своего роста во всей красе наблюдают детородный орган коня, по словам очевидцев, вылепленный очень тщательно. Там непосредственный орган для проникновения имеется? Или только органы для выработки семени? Это ведь разные смыслы. Мы уже поняли, что мужик своих органов зачатия не имеет, а вот у коня они вроде есть, но в полном ли комплекте? Он способен оплодотворить или только возбуждаться? Как никак, судя по надписи на боку конского торса, это аллегория пензенской архитектуры, так что вопрос важный.

Архитекторы наши, по задумке Ткаченко, творят конским семенем. Но вот дальше возбуждения уголовных дел способны ли сделать что-то полезное? Чтобы "быдло дремучее" просветилось и просветлилось. Кроме высокопарных слов о смыслах, где искусство-то?

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