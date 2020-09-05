В центре российского города появился кентавр задом наперед с дыркой в груди

05.09.2020 | 09:45

В первые выходные сентября в Пензе проходят торжественные мероприятия, посвященные 357-летию города. Событий, приуроченных к празднику, организовано предостаточно: это различные фестивали и концерты.

Сюрпризом, который приготовили для горожан власти, стал и необычный арт-объект - выполненная в металле фигура то ли человека, то ли коня, очень похожая на кентавра, но явно с каким-то скрытым, аллегорическим смыслом.

Столь мощного отклика горожан за последние годы не удостаивался ни один арт-объект. «Кентавр» на Фонтанной площади стал настолько обсуждаемым, что люди из разных концов города приезжают к нему для того, чтобы сделать фото бронзового изваяния и оценить задумку творца.

Большинство пензенцев отнеслись к фигуре с дыркой в груди и лицом смотрящим на заднюю часть туловища - негативно.

«Все-таки я себе аллегорию архитектуры как-то по-другому представляю...», «Я пока не понимаю, как это связано с Пензой и с Фонтанной площадью, поэтому не могу ничего сказать», «Если бы на этом месте стоял пензенский «кентавр», абашевский, то тогда это наше», «Фигура - словно издевательство, стоит попой к людям», «Совершенно не ясно, что автор хотел донести, убожество какое-то», - делятся пензенцы мнениями.

Пользователи Сети сравнили скульптуру с мангалом, назвали ее «хламом», «издевательством», «дырявым кентозавром».

«Обидно и стыдно, конечно, за родной город. Но чтобы не допустить появления этого, с позволения сказать, арт-объекта, просто очень необходимо разместить фото этого уникального творения во всех социальных сетях и везде, где только можно».

«Как будто конь со всего разгона врезался и разорвал человека пополам, а самому коню оторвало от удара голову. Человек в предсмертной агонии раскинул в стороны руки за мгновение от смерти, а туловище коня осталось на месте рефлекторно, но через несколько секунд оно повалится на бок и замрет навсегда. Страшная картина, ни капли не связанная с кентаврами и не ассоциирующаяся с ними».

«О детях вообще не думают. Они и так всякую дрянь сейчас в компьютерах и гаджетах смотрят, так еще на городской улице в реальной жизни им навязывают образы какой-то дряни», - высказались об арт-объекте горожане.

Автор скульптуры - заслуженный художник России Юрий Ткаченко, высказался о прямоугольном отверстии в груди бронзового изваяния так: «Здесь отражено небо».

А в Сети уже появилась петиция «За снос убожества на Фонтанной площади». Документ размещен на сайте change.org. Автором является известный пензенский художник Алексей Февралев.

«Первое впечатление: гармонии в скульптуре нет, композиции нет, пластики нет. Нет ничего, вообще ничего, за что можно назвать это творение скульптурой. На боку лошадеобразного объекта выгравирована надпись «Аллегория архитектуры». Видимо, так и стоит понимать общий контекст. То есть вот это вот все – это наша бедная архитектура», - написал он.

Какие бы доводы за и против такой архитектурной аллегории ни звучали, а на вопрос, во сколько бронзовое творение обошлось, так и не ответили. «Про стоимость я говорить не буду», - закрыл тему Марат Каскеев, директор архитектурного бюро «МАРТ».